NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Nach der überraschend schwachen Gewinnentwicklung im Jahr 2017 habe er seine Erwartungen an den Anlagenbauer reduziert, schrieb Analyst Glen Liddy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während des Kapitalmarkttages im März dürfte der Konzern seine aktuellen Mittelfristziele senken oder verschieben./mis/he



Datum der Analyse: 24.01.2018



