NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea Group vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Die vom Anlagenbauer vorgenommenen Preiserhöhungen dürften die Belastung durch steigende Rohstoffpreise und negative Währungseffekte ein Stück weit kompensiert haben, schrieb Analyst Glen Liddy in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem organischen Umsatzplus von 7 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) von 14 Prozent./edh/tih



Datum der Analyse: 01.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.