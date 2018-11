NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea Group von 29 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell nach einer weiteren Gewinnwarnung des Maschinenbauers angepasst, schrieb Analyst Glen Liddy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Liddy reduzierte seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr./la/ck



Datum der Analyse: 27.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.