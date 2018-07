FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien der Gea Group von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 30 auf 24 Euro gesenkt. Die konjunkturellen Aussichten für Europa hätten sich angesichts der verschlechterten weltpolitischen Lage weiter eingetrübt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte sich der Auftragseingang des Anlagenbauers im zweiten Quartal nicht wesentlich verbessert haben, was allerdings als eine wichtige Bedingung für das Erreichen des Ausblicks 2018 genannt worden sei. Es bestehe das Risiko einer Prognosesenkung./mis/bek



Datum der Analyse: 03.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.