FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Gea Group nach einer Gewinnwarnung von 35 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach den zahlreichen Gewinnwarnungen in den vergangenen Quartalen sei das Vetrauen der Investoren schwer beschädigt, Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es bleibe abzuwarten, wie rasch der neue Chef Stefan Klebert dieses wiederherstellen kann./bek/edh



Datum der Analyse: 18.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.