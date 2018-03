NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie der Gea Group nach einer Investorenveranstaltung von 44 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf den Kapitalmarkttag sowie die Zahlen für 2017 und den Ausblick auf 2018 habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Anlagenbauer habe sich seit dem zweiten Halbjahr 2016 zwar enttäuschend entwickelt, berge aber ein attraktives Umstrukturierungspotenzial./edh/gl



Datum der Analyse: 21.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.