FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Gerry Weber von 3,80 auf 2,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die beschlossenen Veränderungen im Management dürften zwar bei Investoren gut ankommen, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies ändere jedoch nichts an dem strukturellen Gegenwind, der dem Modekonzern entgehen wehe. Sie kürzte ihre Schätzungen./tih/he



Datum der Analyse: 04.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.