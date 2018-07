NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 14,10 auf 13,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er sei mit Blick auf die Gewinnentwicklung des Windkraftanlagen-Herstellers inzwischen konservativer gestimmt, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sei bislang geringer als erwartet. Er senkte seine Umsatzschätzungen um durchschnittlich rund 4 Prozent für die Jahre 2018 bis 2025 und seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) um etwa 9 Prozent./ck/he



Datum der Analyse: 09.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.