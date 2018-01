NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Gamesa nach Zahlen von 10,40 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe ihn positiv überrascht, die Markterwartungen aber erfüllt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einigen Enttäuschungen in den Vorquartalen sei dies ein positiver Schritt. Er nahm daraufhin einige Anpassungen an seinen Schätzungen vor./tih/tos



Datum der Analyse: 30.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.