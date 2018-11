NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für General Electric (GE) von 12 auf 9 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Es gebe weiterhin zu viele Unbekannte und mehr Fragen als Antworten, schrieb Analyst Joe Ritchie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Finanzdienstleistungssparte des Mischkonzerns, GE Capital, könnte der Gegenwind noch zunehmen./ajx/ck



Datum der Analyse: 16.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.