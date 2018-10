NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat General Electric angesichts der Ablösung von Konzernchef John Flannery durch Lawrence Culp von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 15 US-Dollar angehoben. Es werde noch einige Zeit brauchen, bis der neue Konzernchef sein neues Team beisammen habe und die Probleme in Angriff nehmen könne, schrieb Analyst Deane Dray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren vertrauten aber den strategischen Visionen und operativen Kompetenzen von Culp. Er glaube daher, dass der Schritt einen Wendepunkt bedeuten könnte./tih/gl



Datum der Analyse: 01.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.