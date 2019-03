NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für General Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12 US-Dollar belassen. Der US-Industriekonzern habe eine Informationsveranstaltung zu seinem Versicherungsgeschäft abgehalten, die insgesamt positiv verlaufen sei, schrieb Analyst Deane Dray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es seien weder neue Hiobsbotschaften bekannt geworden noch weitere drohende, größere Rückstellungen bekannt geworden./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 22:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 22:32 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.