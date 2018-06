NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat General Electric (GE) nach der Bekanntgabe des anstehenden Rauswurfs des Dow-Urgesteins aus dem US-Leitindex auf "Sector Perform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 15 US-Dollar. Der Schritt sei keine größere Überraschung, da der Dow Jones Industrial ein reiner Preisindex sei, schrieb Analyst Deane Dray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das GE-Papier habe infolge seines drastisch gesunkenen Kurswertes von mittlerweile unter 13 Dollar inzwischen einen Anteil von nicht einmal mehr einem halben Prozent am Gesamtindex. Da sich an den Fundamentaldaten für den Mischkonzern aber nichts ändere, bleibe er bei seinem Anlageurteil./ck/la



Datum der Analyse: 19.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.