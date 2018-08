NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für General Electric auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 US-Dollar belassen. Es werde von Tag zu Tag klarer, dass die Markterwartung an einen Wendepunkt im Kraftwerksgeschäft zu optimistisch ist, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vielmehr sei es möglich, dass sich seine schon unter dem Konsens liegende Erwartung als noch nicht negativ genug erweist./tih/bek



Datum der Analyse: 09.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.