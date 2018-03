GE-Aktie im Aufwind

Gestern machte an den Märkten ein Gerücht die Runde, wonach Starinvestor Warren Buffett möglicherweise General Electric-Aktien kaufen könnte. Daraufhin sprang die schwer gebeutelte Aktie kräftig nach oben. Doch was könnte an den Gerüchten wirklich dran sein?