NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für General Electric von 11 auf 10 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Auswirkungen technischer Defekte bei der Installation eines neuen Gasturbinen-Typs seien nur schwer abzuschätzen, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei aber eine negative Entwicklung für ein Unternehmen mit ohnehin nur noch wenig Spielraum für weitere Hiobsbotschaften./bek/edh



Datum der Analyse: 20.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.