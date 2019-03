NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für General Motors (GM) von 38 auf 36 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Von den drei großen Autobauern aus Detroit, die eine dominante Position im US-Kleinlastwagenmarkt behaupteten, sollte Fiat Chrysler in den kommenden zwei Jahren seine Marktanteile ausbauen können, schrieb Analyst David Tamberrino in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ford sollte in dem umkämpften Segment seine Stellung zumindest weitgehend behaupten. GM sieht Tamberrino dagegen in einer vergleichsweise schwachen Position. Für Marktanteilsgewinne müsse GM wohl die Kundenrabatte erhöhen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 05:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.