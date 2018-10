NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen zum dritten Quartal von 2300 auf 2500 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Aromenhersteller habe gut abgeschnitten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Schätzungen für den diesjährigen Gewinn je Aktie. Darin berücksichtigt sie auch die Übernahme des französischen Konzerns Naturex./ajx/ck



Datum der Analyse: 10.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.