ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Credit Suisse hat GlaxoSmithKline (GSK) nach der Zulassung der Doppelwirkstofftablette Dovato gegen HIV in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Es gebe einen hohen Grad an Optimismus für duale Therapien, schrieb Analystin Jo Walton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Umfrage der Credit Suisse seien die Ärzte begeistert gewesen von solchen Zweierkombinationen (2DR) und hätten die hohe Sicherheit, Effizienz und Resistenzdaten hervorgehoben. Allerdings sei die Vermarktung des Mittel durch die auf Aids spezialisierten Tochter ViiV noch gering./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 04:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



