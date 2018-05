NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GlaxoSmithKline mit "Neutral" und einem Kursziel von 1500 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktien des Pharmakonzerns wiesen derzeit unter allen großen Wettbewerbern in der Europäischen Union das niedrigste Gewinnwachstum (Core EPS) auf, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig könnte unter anderem die Neuorganisation der Pharma-Pipeline die Papiere antreiben./la/jha/



Datum der Analyse: 31.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.