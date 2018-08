NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Zahlen zum zweiten Quartal von 1550 auf 1600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den unerwartet guten Gewinnkennziffern (Core EPS) des britischen Pharmakonzerns habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2018 bis 2020 erhöht, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei aber bereits nahezu eingepreist im gegenwärtigen Aktienkurs./edh/das



Datum der Analyse: 03.08.2018



