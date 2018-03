HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach einer Informationsveranstaltung von 1705 auf 1780 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Pharmageschäft wolle der Konzern unter anderem Randbereiche entweder verkaufen oder in Partnerschaften einbringen, um den Fokus zu schärfen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil dürfte die geplante Komplettübernahme des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten von Novartis den Kerngewinn von GlaxoSmithKline erhöhen./la/das



Datum der Analyse: 27.03.2018



