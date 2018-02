NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Zahlen für das Schlussquartal 2017 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1580 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe gute Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Tim Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2018 sei indes eher langweilig gewesen. Zudem habe es keine Neuigkeiten zur Medikamenten-Pipeline gegeben./mis/bek



Datum der Analyse: 07.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.