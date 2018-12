NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore von 340 auf 370 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane beurteilt die Aussichten für die europäischen Minenbetreiber im nächsten Jahr weiter positiv. Rio Tinto und Anglo American sind seine "Top Picks", wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Rezessionssorgen seien übertrieben und seitens der chinesischen Politik könnte Unterstützung kommen./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 22:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.