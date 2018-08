ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Er habe nach den Halbjahreszahlen des Rohstoffkonzerns sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Analyst Sam Catalano in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte insbesondere die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) 2019 und berücksichtigte dabei die vom Konzern angekündigten Kostensteigerungen im Geschäft mit Kupfer und Zink. Glencore bleibe aber weiter auf einem guten Weg, in den nächsten drei Jahren beim Absatz- und Gewinnwachstum eine Spitzenposition in der Branche einzunehmen./la/jha



Datum der Analyse: 16.08.2018



