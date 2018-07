NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Glencore von 410 auf 400 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Mit der Kurszielsenkung reflektiere er die jüngsten Herausforderungen des Minenkonzerns im Kongo sowie die Ermittlungen durch das US-Justizministerium, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf einer risikobereinigten Basis verfüge die Aktie für die nächsten zwölf Monate aber immer noch über das größte Aufwärtspotenzial unter den von RBC beobachteten diversifizierten Werten./mf/tih



Datum der Analyse: 25.07.2018



