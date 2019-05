NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Glencore nach Zahlen von 330 auf 320 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das erste Quartal des Rohstoffkonzerns habe schlimmer ausgesehen als es tatsächlich gewesen sei, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte die Konsolidierungsphase für die Aktie fortdauern, da die operative Dynamik nachlasse, es Unsicherheiten in der afrikanischen Kupfersparte gebe und auch wegen der Schwäche der Kohlepreise./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 14:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 14:31 / ET



