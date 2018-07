NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Goldman Sachs nach Zahlen von 280 auf 285 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Investmentbank habe das zweite Quartal in Folge solide abgeschnitten, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 an. Das Finanzhaus unternehme die richtigen Schritte, um die Erträge und die operative Entwicklung zu verbessern./tih/edh



Datum der Analyse: 18.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.