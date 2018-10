NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Goldman Sachs nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Der verwässerte Gewinn je Aktie der Großbank habe sowohl die Konsensprognose als auch seine Annahme deutlich übertroffen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Eine deutlich gestiegene Kapitalausstattung habe die Schwäche im Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen wettgemacht./bek/ajx



Datum der Analyse: 16.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.