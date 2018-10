MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Grammer nach einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Trotz der nach dem jüngsten Kursverfall deutlich niedrigeren Bewertung der Aktien dürfte die Stimmung der Anleger schlecht bleiben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kündigte an, dass Kursziel für die Papiere des Ausrüsters von Nutzfahrzeugen zu senken./bek/he



Datum der Analyse: 15.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.