HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach Investorenveranstaltungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe sehr deutlich gemacht, dass im aktuellen Umfeld mit hohen Preisen für Wohnimmobilien in bevorzugten Regionen Deutschlands externes Wachstum begrenzt bleiben werde, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grand City habe aber klare operative und finanzielle Ziele und gehe diszipliniert vor. Das Portfolio biete gutes Wertsteigerungspotenzial./ajx/ck



Datum der Analyse: 21.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.