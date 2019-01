HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Hella von 50 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autozulieferer habe seine Prognosen an das untere Ende der bisherigen Spanne konkretisiert, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich sei das Unternehmen mit seinem Schwerpunkt auf Lichtlösungen recht unabhängig von neuen Trends in der Autobranche. Den allgemeinen Marktproblemen wie Brexit oder dem Handelskonflikt könne sich das Unternehmen aber nicht entziehen./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 15:09 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 15:12 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.