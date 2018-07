FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Hella nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autozulieferer und Lichtspezialist habe stark abgeschnitten und die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Analyst Manuel Tanzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr, der zusammen mit den vollständigen Zahlen für das vergangene Jahr am 10. August veröffentlicht werden dürfte, sollte sich an den mittelfristigen Unternehmenszielen orientieren. Diese beinhalteten ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 10 Prozent und eine bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) von circa 8 Prozent./gl/la



Datum der Analyse: 17.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.