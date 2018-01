NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hella von 59 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anleger hätten nach den jüngsten Quartalszahlen des Autozulieferers allen Grund zum Jubeln, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden, im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Fundamental verbesserte Bruttomargen drängten die anstehenden Kosten im Zuge von Kapazitätserweiterungen in den Hintergrund. Für die strukturelle Wachstumsstory des Scheinwerfer-Spezialisten sieht Asumendi starke Signale./ajx/gl



Datum der Analyse: 11.01.2018



