NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. In einem unsicheren Konjunkturumfeld sei Hella die Autozulieferer-Aktie, die Anleger im Depot haben sollten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der MDax-Konzern sei insgesamt solide ins neue Geschäftsjahr gestartet. Zwar habe Hella von einer höheren Produktion der Autohersteller wegen der anstehenden Abgastestverfahren profitiert, aber auch von Produkteinführungen./ajx/bek



Datum der Analyse: 27.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.