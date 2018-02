FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hochtief nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 134 auf 137 Euro angehoben. Er habe die Schätzungen für den Baukonzern erhöht und die Bewertung für die Jahre 2018 bis 2020 angepasst, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kursbestimmender Faktor dürfte jedoch in den kommenden Wochen der Übernahmekampf um die spanische Abertis bleiben. Reigber steht einer Übernahme wegen der hohen Schuldenlast und zu optimistischer Annahmen für die Synergiepotenziale skeptisch gegenüber./bek/la



Datum der Analyse: 22.02.2018



