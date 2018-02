HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Hochtief nach Jahreszahlen von 160 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Geschäfte des Baukonzerns liefen zwar rund, so dass sich das Unternehmen die Übernahme des Autobahnbetreibers Abertis mit Unterstützung der spanischen Mutter ACS leisten könne, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei eine derart große Transaktion auch nicht risikolos./la/tih



Datum der Analyse: 27.02.2018



