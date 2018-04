NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für HSBC vor Quartalszahlen von 750 auf 730 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Einige Investmenthäuser hätten zuletzt Zwischenberichte vorgelegt und darin über zunehmende Marktschwankungen und Wechselkursveränderungen geklagt, die auf den Erträgen gelastet hätten, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Schwankungen hätten zuletzt wieder zugenommen./bek/ck



Datum der Analyse: 20.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.