NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 730 Pence belassen. Das zweite Quartal der britischen Bank habe keine größeren Überraschungen mit sich gebracht, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Vorsteuergewinn habe die Erwartungen ein Stück weit übertroffen./tih



Datum der Analyse: 06.08.2018



