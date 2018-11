PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Hugo Boss vor einem Investorentag auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Anspruchsvolle finanzielle Ziele ließen auf ein zuversichtliches Management des Modekonzerns schließen, schrieb Analyst Thierry Cota in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognosen für das Umsatzwachstum und die Margen seien Herausforderungen. Beim Erreichen der eigenen Ziele habe Hugo Boss in der Vergangenheit gemischt abgeschnitten./bek/gl



Datum der Analyse: 15.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.