NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss nach Umsatzzahlen von 66 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analystin Melanie Flouquet hob ihre Prognose für das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis für 2018 von 3 auf 4,2 Prozent an. Der Effekt werde aber von Anpassungen an jüngste Währungsbewegungen wieder ausgeglichen, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel resultiere alleine aus der Anpassung des risikofreien Zinses im Bewertungsmodell./ag/tih



Datum der Analyse: 16.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.