NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie habe ihre Gewinnerwartungen für 2018 und 2019 etwas reduziert, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin monierte den Gewinnausblick, der eher vage sei. Das Management des Modekonzerns wolle wohl signalisieren, dass es keine tief hängenden Früchte gebe./mis/gl



Datum der Analyse: 08.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.