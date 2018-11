NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss vor einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analystin Melanie Flouquet geht davon aus, dass der Modehersteller auf der Veranstaltung seine mittelfristigen Ziele formulieren wird. Dabei dürfte sich Boss ein organisches Wachstum von vier bis fünf Prozent

pro Jahr in den kommenden Jahren vornehmen. Sie selbst geht von 3,6 Prozent jährlich aus, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/jha/



Datum der Analyse: 09.11.2018



