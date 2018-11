NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss nach einem Kapitalmarkttag von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Management habe dort genügend Details genannt, welche die Ziele für die operative Gewinnmarge (Ebit) und den Barmittelfluss stützten, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussagen des Modekonzerns zum Umsatz klängen hingegen nach einer Herausforderung./bek/ajx



Datum der Analyse: 16.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.