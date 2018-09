NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 85 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit seiner Profitabilitätsschätzung (Ebitda-Marge) für 2020 liege er nun etwas über der Konsensprognose, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von einer positiven Wende bei den Margen seien Investoren bislang noch nicht überzeugt. Auf dem Kapitalmarkttag im November könnte der Modekonzern aber neue Margenziele formulieren, glaubt der Experte./ajx/edh



Datum der Analyse: 19.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.