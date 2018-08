NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss von 68,00 auf 68,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Alberto D'Agnano überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Modekonzern und rechnete nun mit einer günstigeren Wechselkursentwicklung. Allerdings bleibe die Rückkehr zum Wachstum ein teures Unterfangen./la/fba



Datum der Analyse: 17.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.