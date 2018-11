NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 66,30 Euro belassen. Das Modehaus rechne nach einem schwachen dritten Quartal nunmehr mit sinkenden Bruttomargen, schrieb Analyst Alberto D'Agnano in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Zuvor habe das Unternehmen noch weitgehend stabile Margen in Aussicht gestellt./bek/la



Datum der Analyse: 06.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.