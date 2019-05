HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Hugo Boss nach einer Präsentationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Er fühle sich eindeutig in seiner Auffassung bestätigt, dass die aktuelle Kursschwäche eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Aktien des Modekonzerns biete, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Online-Handel erhöhe die Margen des Unternehmens und auch sonst könne Hugo Boss auf vielfache Weise die Profitabilität erhöhen./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 14:57 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 15:03 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.