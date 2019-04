HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das erste Quartal des Modeherstellers könnte schwach ausfallen, vor allem wegen der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Frey ist nicht sicher, ob sich Marktteilnehmer dessen bewusst seien. Die Aktie könnte somit unter Druck kommen. Dies wäre dann allerdings eine Kaufgelegenheit./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.