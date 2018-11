FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Das Wachstum der Modekette in Amerika und Asien habe die Schwäche auf den europäischen Märkten ausgeglichen, schrieb Analyst Mark Josefson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Enttäuschend sei allerdings der unerwartet starke Rückgang des bereinigten operativen Gewinns (Ebitda)./bek/ajx



Datum der Analyse: 06.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.